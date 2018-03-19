Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России возможна отмена президентских выборов.

Политик считает возможным переход к избирательной модели, выбранной Китаем, где недавно председатель КНР на законодательном уровне получил право занимать свою должность пожизненно.

Таким заявлением Жириновский отреагировал на итоги президентских выборов, в результате которых Владимир Путин переизбран на новый срок. Сам Путин утверждает, что не собирается править вечно.

Источник: «Интерфакс»