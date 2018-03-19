На станциях Московского центрального кольца установят вендинговые аппараты. В них будут продавать закуски, напитки и аптечные нелекарственные товары.

Первые торговые автоматы появятся уже летом. Со временем их установят на станциях «Деловой Центр», «ЗИЛ», «Автозаводская», «Дубровка», «Угрешская», «Андроновка», «Соколиная Гора», «Измайлово», «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Окружная», «Лихоборы», «Коптево», «Балтийская», «Стрешнево», «Панфиловская», «Зорге» и «Шелепиха».

Электронный аукцион на право аренды площадей пройдет в апреле. Всего поставят 40 вендингов.

Источник: сайт мэра Москвы