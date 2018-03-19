Национальный научный центр наркологии создает вакцину, препятствующую формированию зависимости от опиатов. В будущем ученые планируют распространить действие лекарства и на другие виды психоактивов.

Препарат будет связывать наркотик в крови за счет антител и блокировать действие психотропных веществ. Предполагается, что в дальнейшем организм, запомнив антиген, начнет вырабатывать антитела самостоятельно.

В случае успешного прохождения испытаний вакцину предлагают вводить подросткам для профилактики наркомании. Опыты на животных показали, что препарат активен в течение года после введения, поэтому вакцинация может стать регулярной.

Источник: «Известия»