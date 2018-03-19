Центральная избирательная комиссия отчиталась о значительном росте числа избирателей, поддержавших Владимира Путина на президентских выборах в Москве и Санкт-Петербурге.

После обработки бюллетеней со всех избирательных участков Москвы выяснилось, что за Путина проголосовали свыше 3,2 миллиона человек, или 70,88 % пришедших на выборы. На предыдущих выборах, в 2012 году, кандидата поддержали только 1,99 миллиона столичных избирателей, или 46,95 % от пришедших на участки.

Подобные результаты наблюдаются и в Санкт-Петербурге, где за Путина проголосовали 75,01 % электората, или 1,735 миллиона человек. В 2012-м показатель составил только 58,77 % (1,4 миллиона).

В целом по России Путин по предварительным данным получил в 2018 году 76,66 % голосов (56,2 миллиона) против 63,6 % (45,6 миллиона) шесть лет назад. Резкий рост популярности Путина зафиксировали и на участках, расположенных за пределами России: 84,4 % против 73,24 % в 2012 году.​

Ранее сообщалось, что действующий президент с результатом более 56,2 миллиона голосов побил рекорд поддержки избирателей за все время своего участия в выборах.

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Источник: «РБК»