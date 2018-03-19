В поездах метро появятся плакаты с просьбой уступать места будущим мамам. Узнать их среди пассажиров помогут красные значки.

«Акция должна повысить уровень социальной ответственности горожан, а также показать, что всегда нужно быть вежливыми и внимательными по отношению друг к другу», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Значки беременным вновь начнут выдавать на 18 станциях метро и МЦК 19 марта. Справку о беременности, как и раньше, предоставлять не нужно.

Значки начали раздавать 26 февраля. The Village выяснил, что думают беременные об этой инициативе и поможет ли она повысить социальную ответственность пассажиров в метро.

Источник: сайт мэра Москвы