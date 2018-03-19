Московские школы искусств открыли прием заявок в арт-лабораторию для учащихся от 12 до 18 лет.

Пройти обучение предлагают в творческих мастерских по направлениям саунд-дизайн, композиция, электронная музыка и хип-хоп, современный танец, перформативное искусство и граффити. Учащимся помогут запустить канал на YouTube, спродюcировать музыкальный фестиваль, поставить перформанс на улицах Москвы, создать инсталляцию в парке и записать композицию.

В течение двух месяцев участники будут заниматься менеджментом и маркетингом, а по итогам арт-лаборатории ученики вместе с наставниками подготовят собственный творческий проект.

Организаторы обещают, что идеи тех, кто пройдет конкурсный отбор, войдут в программу Большого фестиваля московских школ искусств, который состоится 2 июня в саду «Эрмитаж», а также внедрят в работу столичных школ искусств.

Подать заявку можно до 30 марта. Конкурсный отбор продлится до 6 апреля, а обучение — с 9 апреля до 1 июня.

Источник: Сайт мэрии Москвы