В Москве после дня равноденствия наступит астрономическая весна
Московский планетарий сообщил о наступлении астрономической весны в столице вечером 20 марта.
Астрономы также добавили, что в этот день в 19:15 произойдет весеннее равноденствие. Таким образом, завтра на всем земном шаре день и ночь длятся по 12 часов.
По приметам, именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром.
Источник: Агентство «Москва»
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