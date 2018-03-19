Московский планетарий сообщил о наступлении астрономической весны в столице вечером 20 марта.

Астрономы также добавили, что в этот день в 19:15 произойдет весеннее равноденствие. Таким образом, завтра на всем земном шаре день и ночь длятся по 12 часов.

По приметам, именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром.

Источник: Агентство «Москва»