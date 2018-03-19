Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата авиакомпании Azur Air. Полеты возобновятся после 20 марта.

Такое решение приняли после того, как компания уволила генерального директора Юрия Стогния и назначила новых начальника инспекции по безопасности полетов и технического директора. Также перевозчик осуществил повторное техническое обслуживание всех своих Boeing 757/67.

Теперь Azur Air сможет возобновить рейсы в Гоа, Варну, Бургас, Пунта-Кану, Барселону, Пальма-де-Майорку и Варадеро.

В начале февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air. Авиакомпания должна была устранить нарушения до 21 марта. Ростуризм просил туроператоров остановить продажи билетов на рейсы перевозчика.

Источник: «Коммерсантъ»