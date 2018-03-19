Российская панк-рок-группа Pussy Riot выпустила клип на новую песню «Elections», посвященный переизбранию Владимира Путина на новый срок. Активистки выразили протест против несменяемого в течение 18 лет главы государства.

В песне повторяются строки «Шесть лет драться, шесть лет не подчиняться», а сам ролик сопровождается рисунками брата Алексея Навального — Олега. Сейчас он отбывает срок по делу о мошенничестве при заключении контрактов с компанией «Ив Роше».

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов.