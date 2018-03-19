Посольство Великобритании не планирует увеличивать стоимость, время или усложнять процедуру выдачи виз россиянам в связи с ответной высылкой 23 британских дипломатов.

«Мы не видим сигналов и условий, при которых может увеличиться время оформления виз. Сокращение дипмиссии на эти процессы не влияет», — сообщили в посольстве.

В посольстве обещают, что изменения в отношениях двух стран не затронут ни тех, кто уже подал документы, ни тех, кто планирует это сделать. Визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге продолжат работу в прежнем режиме.

Ранее из-за скандала с отравлением Скрипалей Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. Кремль свою причастность к случившемуся отрицает. В ответ на действия Лондона Россия также вышлет 23 дипломата. Также свою работу остановят консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и «Британский совет».

Источник: «Москва»