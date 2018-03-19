Немецкое издание Hochrhein-Zeitung составило список городов мира, тэги с которыми чаще всего встречаются в Instagram.

Место Город Количество тэгов в Instagram

Лондон 99,9 миллиона

Париж 76,9 миллиона

Барселона 34,9 миллиона

Москва 33,4 миллиона

Берлин 26,7 миллиона

Мадрид 23,6 миллиона

Амстердам 20,8 миллиона

Анкара 18,8 миллиона

Рим 16,7 миллиона

Прага 10,8 миллиона

Самыми популярными достопримечательностями в Лондоне, согласно тэгам, стали Биг-Бен, Тауэрский мост и Вестминстер. В Париже чаще всего фотографировали Елисейские поля, Эйфелеву башню и Диснейленд, а в Барселоне — собор Саграда-Фамилия, стадион Камп Ноу и монастырь Монтсеррат.

Источник: Hochrhein-Zeitung