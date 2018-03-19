В субботу, 24 марта, три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро закроют на неделю. Изменения затронут станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от «Планерной» до «Выхино» и обратно.

На время закрытия участка фиолетовой ветки в столице запустят компенсационные автобусы до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Интервал движения автобусов составит менее 1 минуты. При этом на время закрытия станций пригородные электрички будут проезжать железнодорожную станцию Выхино без остановки.

Кроме того, ежедневно в период с 06:30 до 21:30 на 11 участках будет действовать запрет на движение автомобилей. Ограничения введут в том числе на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты, на улице Хлобыстова от ТПУ Выхино до Рязанского проспекта, а также на Хвалынском бульваре и дублерах Лермонтовского проспекта.

Изменения связаны со строительством Кожуховской линии. Станции возобновят работу в обычном режиме в субботу, 31 марта, в 05:30.

Источник: Московский метрополитен