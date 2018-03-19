Дизайнер Егор Жгун выпустил ролик «Еще 6 лет Путина», нарисованный в стиле «Симпсонов». За 2,5 минуты он напомнил о главных российских и мировых событиях, произошедшие в период правления Путина с 2012 по 2018 годы.

В видео Жгуна видны отсылки к событиям в Украине и Сирии, к присоединению Крыма, к выборам президента США, выборам мэра Москвы и ситуации с допингом.

Первое видео дизайнер выпустил в 2012 году. Тогда ролик о первых 12 годах нахождения политика у власти набрал шесть миллионов просмотров.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6% голосов.