Россельхознадзор сообщил об усилении контроля за качеством продукции ряда российских предприятий после выявления в ней опасных бактерий и остатков антибиотиков. Также часть товаров животного происхождения не соответствовала заявленному составу.

Дополнительные меры предпримут в отношении продукции Тимашевского молочного комбината (PepsiCo), компаний «Куриное царство» («Черкизово») и «СК Короча» («Мираторга»).

Кроме того, контроль усилили за продукцией таких предприятий, как «Птицефабрика в Белоусово» (Калужская область), «Мясокомбинат „Павловская слобода“» (Московская область), «Курский мясоперерабатывающий завод», «Мясная галерея» (Владимирская область) и «Заснеженная Русь» (Нижегородская область).

Источник: Россельхознадзор