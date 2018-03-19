Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак передала победителю выборов Владимиру Путину список из 16 политзаключенных с просьбой об их помиловании.

В перечень вошли в том числе брат Алексея Навального Олег, журналист «РБК» Александр Соколов, блогер Вадим Тюменцев, фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков и Александр Шпаков, бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, а также украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко.

«Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть», — написала политтехнолог Марина Литвинович в фейсбуке.

Другой экс-кандидат в президенты Борис Титов передал Путину «полную версию» списка предпринимателей, которые скрываются в Лондоне от уголовного преследования в России, но хотят вернуться на родину.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов. Собчак набрала 1,68 % и стала четвертой в президентской гонке. Титов оказался шестым с результатом 0,76 %.

В начале своей предвыборной кампании Собчак называла освобождение невинно осужденных своим главным требованием к властям.

Источники: Марина Литвинович, Борис Титов