В Альфа-банке заявили, что уверенная победа Владимира Путина на выборах президента России снижает вероятность проведения в стране экономических реформ.

«Высокая поддержка Владимира Путина имеет неоднозначные последствия: с одной стороны, президент получает свободу принятия решений во внешней и внутренней политике, однако, с другой стороны, стимулы проводить какие-либо изменения, особенно в области экономической политики, при таком рейтинге снижаются», — пояснила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова.

Аналитики банка считают, что после выборов правительство сосредоточится на бюджетной политике, «отодвинув вопрос структурных реформ на второй план».

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов, побив рекорд поддержки избирателей за все время своего участия в выборах.

Источник: «Деловой Петербург»