Для возобновления деятельности Британского совета в России Лондону и Москве потребуется заключить межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пояснил, что все претензии к организации сводятся лишь к тому, что она работала на территории России «без надлежащих правовых оснований». По его словам, в 1994 году Россия и Великобритания заключили Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры, но оно является рамочным документом и не описывает юридический статус и порядок функционирования подобных центров.

Швыдкой также подчеркнул, что Россия не собирается сворачивать или замораживать культурные, образовательные и научные связи с Великобританией. В частности, власти надеются на проведение в 2019 году запланированного «перекрестного года музыки России и Великобритании». «Россия ни в коей мере не хочет никакой войны с Британией на плацдарме культуры», — подытожил политик.

Ранее из-за скандала с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. В ответ на действия Лондона Россия вышлет 23 дипломата. Также свою работу остановят консульство Великобритании в Петербурге и Британский совет. Последний уже отменил несколько мероприятий в Москве.

Источник: «Коммерсантъ»