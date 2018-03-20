Научно-просветительский проект «Курилка Гутенберга» создаст фонд для поддержки популяризаторов науки.

«Курилка» собирает средства на краудфандинговой платформе «Планета». Цель — минимум 1,5 миллиона рублей. На эти деньги проект запустит фонд «Гутенберг» и первую в России премию для сайенс-блогеров. Также на эти деньги планируется организовать фестиваль «День волонтера науки».

На момент написания заметки кампания набрала почти 86 тысяч рублей.

«Курилка Гутенберга» занимается развитием научно-популярных лекториев. Проект появился в 2002 году как небольшой кружок по интересам. Теперь лекции «Курилки» проходят в 25 городах России.

В 2016 году проект уже собирал средства через краудфандинг для оснащения оборудованием собственных лекториев.

Источник: N+1