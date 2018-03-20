Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» теперь может заказать такси через приложение «Яндекс.Такси». Функция доступна во всех регионах, где работает сервис.

Для этого пользователь должен надиктовать сообщение и сказать, куда нужно ехать, после чего помощник откроет приложение с уже заполненной строкой «Куда». В качестве отправной точки «Алиса» введет текущее местоположение клиента.

Воспользоваться новой функцией можно с помощью фраз «вызови такси», «закажи такси», «поехали на такси». Назвать можно как конкретные адреса, так и названия мест: например, музей, кафе или кинотеатр. «Алиса» вызовет машину домой или на работу: в первый раз она уточнит адрес, а потом запомнит и будет указывать его в приложении автоматически.

Кроме того, в ближайшее время помощница научится уточнять, по какому тарифу пользователь хочет уехать. Сейчас же все дополнительные пожелания и комментарии можно указать в приложении «Яндекс.Такси» вручную.

Ранее The Village пообщался с голосовым помощником «Яндекса».

Источник: Представители «Яндекса»