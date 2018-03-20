Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ, связанный с отменой приказа ведомства о раскрытии ключей от переписки пользователей, передает из зала суда «Медиазона».

В ходе заседания адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Telegram, заявил, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает тайну переписки. Он обвиняет службу в превышении полномочий: только правительство может устанавливать порядок взаимодействия организаторов распространения информации с госорганами.

Представитель ФСБ на это ответила, что «информация запрашиваемая не является сведениями, составляющими тайну переписки»: «Обращаю внимание, что ни о каком широком доступе лиц к информации для дешифровки идти не может». Ее позицию поддержал и представитель министерства юстиции.

Ахметгалиев также напомнил, что приказ ФСБ был подписан за день до принятия закона, который давал спецслужбе такие полномочия. В ведомстве ответили, что в силу приказ вступил только через месяц, значит, нарушения не было.

«Просил бы обратить внимание суда, что речь идет не об абстрактном контроле, речь идет о конкретном деле. Информация для декодирования никоим образом не может быть отнесена к информации широкого доступа, по своей сути это информация ограниченного доступа. Это как пароль на телефоне, который дает доступ ко всей переписке пользователя», — добавил защитник.

Telegram подаст апелляцию для обжалования решения суда.

Ранее суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Если компания не оспорит это решение и не начнет сотрудничать со спецслужбой, доступ к мессенджеру могут ограничить.

The Village уже разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.

Источник: «Медиазона»