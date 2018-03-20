Аппарат Госдумы России потратит около 7 миллионов рублей на анализ возможностей законодательного регулирования применения технологии блокчейн на финансовом рынке. Соответствующие документы представлены на портале госзакупок.

В частности, эксперты сравнят законы и практический опыт ведущих зарубежных государств по регулированию технологии блокчейн на валютном рынке, рынках ценных бумаг, банковских услуг и страхования. Исследовать также планируется потенциальные риски использования блокчейна.

Аппарат ждет экспертно-аналитическое заключение для профильных комитетов Госдумы. Максимальная цена контракта составит 7,1 миллиона рублей. Заявки принимаются до 10 апреля.

Источник: Агентство «Москва»