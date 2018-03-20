Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции южный вестибюль станции метро «Спортивная».

После ремонта число эскалаторов в вестибюле увеличилось с трех до четырех, а число турникетов — с девяти до 15.

Этот выход из метро — ближайший к стадиону «Лужники». Он примет на себя основную нагрузку в дни проведения футбольных матчей чемпионата мира. Также со станции организован наружный переход к Московскому центральному кольцу.

Источник: ТАСС