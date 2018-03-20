Со стороны Ленинского проспекта появится дополнительный вход в парк Горького. Это упростит доступ к музею «Гараж» и создаст новый городской сквер.

Новый вход расположится между Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» и больницей имени Пирогова. Сейчас на этом месте находятся хозяйственные постройки и гаражи.

Вдоль основного пешеходного маршрута построят навес. По замыслу архитекторов, он будет упираться в смотровую площадку.

Проект уже поддержан членами худсовета Москомархитектуры, но некоторые его концепции требуют доработки.

Источник: Комплекс градостроительной политики Москвы