Политик Алексей Навальный потребовал от Верховного суда начать процедуру исполнения решения Европейского суда по правам человека, в рамках которой его брата Олега должны отпустить на свободу.

17 октября Европейский суд по правам человека постановил, что дело «Ив Роше», по которому Навальным вынесли обвинительные приговоры, было рассмотрено в России с нарушением права на справедливый суд.

Суд обязали исправить нарушения, то есть отменить приговор. Обе стороны оспорили решение ЕСПЧ, однако 5 марта оно все же вступило в силу.

Навальный подчеркивает, что его брата должны были освободить еще в начале марта. «Начиная с 5 марта это уже и юридически настоящее „незаконное лишение свободы“», — сообщил он.

«Аргумент „ему осталось сидеть три месяца“ не принимается. Идите и попробуйте посидеть в СУСе три месяца, когда вся твоя жизнь проходит в камере, а прогулочный дворик — соседняя камера», — добавил оппозиционер.

Накануне Ксения Собчак попросила Путина помиловать Олега Навального и других политзаключенных.

Братьев Навальных осудили 30 декабря 2014 года. Их признали виновными в мошенничестве при заключении контрактов на перевозку с компанией «Ив Роше». Олега приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея — к условному сроку. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Навального политзаключенным. Он дважды подавал прошение об УДО, но оба раза суд отказался освободить его из колонии.

Источник: Блог Алексея Навального