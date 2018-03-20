Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям России приостановить полеты самолетов Ан-148.

Такое решение приняли после внеплановой проверки компании «Саратовские авиалинии», сообщил глава надзорного ведомства Виктор Басаргин.

11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Домодедова в Орск, разбился в Подмосковье вскоре после вылета. Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. После исследования самописца выяснилось, что приборы неверно показывали скорость самолета — скорее всего, из-за обледенения датчиков, причина которого пока не объявлена. После крушения компания приостанавливала эксплуатацию этих самолетов, а затем возобновила: тогда проверки не показали нарушений.

По состоянию на начало 2018 года, в России в эксплуатации находились около 30 самолетов Ан-148, в том числе 12 у Минобороны и два у МЧС. Из гражданских авиакомпаний, помимо «Саратовских авиалиний», Ан-148 есть в парке у «Ангары» и специального летного отряда «Россия».

Источник: «Медуза»