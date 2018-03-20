Сервис путешествий «Туту.ру» опросил россиян, когда они предпочитают брать отпуск.

Большинство респондентов (67 %) предпочитают ездить отдыхать летом. Популярностью пользуется также отпуск в бархатный сезон — в это время отпуск берут 15 % россиян. Отпуск зимой и весной выбирают меньше всего путешественников — по 9 % участников опроса.

Ранее Росстат отчитался о том, что число зарубежных поездок россиян выросло на 25,2 % и составило в 2017 году 36,6 миллиона человек.

Источник: Пресс-служба «Туту.ру»