Павел Дуров — в ответ на угрозу блокировки Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования.
По словам Дурова, угрозы блокировки Telegram не принесут результата, и компания продолжит защищать свободу и неприкосновенность частной жизни.
Сегодня, 20 марта, Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании приказа ФСБ о передаче ключей шифрования незаконным. Если руководство не предоставит ключи в течение 15 дней, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки приложения.
Ранее суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Если компания не оспорит это решение и не начнет сотрудничать со спецслужбой, доступ к мессенджеру могут ограничить.
The Village уже разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.
Источник: Павел Дуров
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