Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

По словам Дурова, угрозы блокировки Telegram не принесут результата, и компания продолжит защищать свободу и неприкосновенность частной жизни.

Сегодня, 20 марта, Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании приказа ФСБ о передаче ключей шифрования незаконным. Если руководство не предоставит ключи в течение 15 дней, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки приложения.

Ранее суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Если компания не оспорит это решение и не начнет сотрудничать со спецслужбой, доступ к мессенджеру могут ограничить.

The Village уже разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.

Источник: Павел Дуров