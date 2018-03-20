Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов на регулярные рейсы из московского аэропорта Внуково в берлинский Тегель.

С 26 апреля компания начнет летать в столицу Германии по четвергам и воскресеньям с дополнительными рейсами на майские праздники.

Представители «Победы» рассказали, что до конца летнего расписания клиентам доступно 170 билетов по минимальному тарифу 499 рублей, большинство из которых действует на рейс 9 мая. Сейчас минимальная стоимость перелета на сайте авиакомпании составляет 2 450 рублей.

Источник: ТАСС