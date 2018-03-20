Волоколамский городской суд отказался приостановить работу мусорного полигона «Ядрово». Вместо этого оператору свалки назначили штраф на сумму 150 тысяч рублей.

С требованием о закрытии свалки на 90 дней в суд обратился Роспотребнадзор, ранее выявивший нарушения гигиенических требований к содержанию полигона.

По данным «РБК», в протоколе ведомства говорится, что недостаточная пересыпка отходов грунтом и другие нарушения привели к повышению допустимого уровня загрязняющих веществ в воздухе.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы, мощность потока достигает 200 грузовиков в день. Жители Волоколамского района жалуются на неприятный запах с апреля 2017 года. Тогда же в городе резко увеличился поток грузовых машин. Первые два митинга состоялись еще в 2017 году и собирали по 150 человек. Но в конце года запах свалки резко усилился и накрыл уже весь город. На митинг 3 марта пришли уже около 5 тысяч человек — это каждый четвертый житель города.

The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «РБК»