Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Новая угроза Telegram

Верховный суд отклонил иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о передаче ключей шифрования. Если руководство мессенджера не предоставит данные в течение 15 дней, Роскомнадзор запустит процедуру блокировки. При этом Павел Дуров заявил, что Telegram не выдаст ключи.

Рейс «на Берлин!»

Лоукостер «Победа» открыл продажу билетов из Внукова в берлинский аэропорт Тегель, предложив клиентам сниженные цены на 9 мая. При этом на сайте авиакомпании появилось изображение самолета с лозунгом «На Берлин!», получившим широкое распространение во время похода Красной армии против фашистской Германии.

Кармический коктейль Молотова

В Москве у здания Совета Федерации неизвестный мужчина стал бросать коктейли Молотова, в результате чего поджег самого себя. Одна из бутылок с зажигательной смесью отскочила от автомобиля и попала в злоумышленника. Мужчину потушили прохожие, после чего его доставили с ожогами в больницу.

Свалка под Волоколамском

Волоколамский городской суд отказался приостановить работу мусорного полигона «Ядрово». Вместо этого оператору свалки назначили штраф на сумму 150 тысяч рублей. На временном закрытии полигона настаивал Роспотребнадзор, выявивший нарушения гигиенических требований к содержанию полигона.

Законопроект о криптовалютах

В Госдуму внесли новый законопроект о цифровых активах. В документе дается определение смарт-контракту, криптовалюте и токену, которые предлагается признать имуществом, но не допускать в качестве законного средства платежа. В случае одобрения инициативы сделки с криптовалютой можно будет проводить только через операторов обмена цифровыми активами.

Загрязнение Москвы-реки

Блогер Иван Ежиков обвинил коммунальные службы в загрязнении Москвы-реки. По его словам, коммунальщики устроили свалку грязного снега в водоохранной зоне в 100 метрах от «Москва-Сити». «Очевидно, [свалки снега] оставят таять и отравлять город. Шансов успеть убрать их до таяния почти нет», — заявил Ежиков.