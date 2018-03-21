Аналитики «Яндекс.Такси» изучили данные о заказах в Москве и выяснили, куда чаще всего направляются пользователи в пределах МКАД.

Место Что

Ленинградский вокзал

«Москва-Сити»

Казанский вокзал

Станция метро «Юго-Западная»

ТРЦ «Авиапарк»

Бары и кафе Нового Арбата

Курский вокзал

Станция метро «Речной вокзал»

ТРЦ «Европейский»

Павелецкий вокзал

«Если набросать усредненный портрет пользователя „Яндекс.Такси“ в Москве, получится, что он либо работает в «Москва-Сити», либо пока учится — в РУДН. За покупками отправляется в „Авиапарк“, развлекается на Новом Арбате. Еще он, наверное, много ездит в Петербург — во всяком случае из всех вокзалов чаще всего берет такси до Ленинградского», — прокомментировали результаты исследования в «Яндекс.Такси».

В дополнение к самым популярным аналитики определили места, в которые в 2017 году стали ездить намного чаще, чем в 2016-м. Среди транспортных узлов набирающими популярность оказались станции метро «Текстильщики», «Петровско-Разумовская» и «Братиславская». Среди офисов — бизнес-центры «Лофт Виль» и «Нордстар», а также редакция телеканала RT. Также увеличилась частота заказа такси в торговые центры «Европейский», «Кунцево Плаза» и «Водный».

Источник: «Яндекс.Такси»