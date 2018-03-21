Сотрудники ФСБ признали, что при задержании петербургского антифашиста Виктора Филинкова они ударили его электрошокером. Следователям оперативники рассказали, что применение шокеров было вызвано «служебной необходимостью».

По их словам, при задержании Филинков оказывал сопротивление и пытался сбежать. Применение спецсредств для пыток в ФСБ отрицают.

В ночь на 26 января в Петербурге обыскали антифашистов Виктора Филинкова и Игоря Шишкина. Позднее их арестовали, а дело о подготовке насильственного захвата власти засекретили. Филинков сообщил, что сотрудники ФСБ пытали его, Следственный комитет проверяет эту информацию. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) зафиксировали на теле Филинкова десятки отметин от использования электрошокеров.

На пытки жаловался и петербуржец Илья Капустин, который проходит свидетелем по делу антифашистов. В марте он покинул Россию и попросил политического убежища в Финляндии.

Источник: «Фонтанка»