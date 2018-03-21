С сентября частные перевозчики «Транспорт 21 век» и «Гортакси» начнут обслуживать пять новых автобусных маршрутов — № 333, 580, 551к, 456к и 324. Предполагается, что они помогут разгрузить наиболее популярные у москвичей направления.

Автобусы № 333 будут ходить по Боровскому шоссе, 580-й маршрут свяжет кварталы Выхина и платформу Чухлинка, а автобус № 551к проследует по укороченному маршруту № 550 от остановки «Ветеринарная академия» до остановки «Больница имени Семашко». № 456к будет курсировать от остановки «8-й микрорайон Митина» до остановки «Улица Серегина», а маршрут № 324 частично продублирует маршрут № 320 и проедет без остановок от Киевского вокзала до улицы Пудовкина. Это позволит сэкономить до пяти-семи минут в пути.

Еще по 24 маршрутам объявлены конкурсы. Часть автобусов будет курсировать до поликлиник и центров госуслуг. А 13 маршрутов появятся в Новой Москве — они будут перевозить пассажиров до железнодорожных станций и станций метро.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы