Из школы № 2 подмосковного Волоколамска госпитализировали 23 ученика с признаками отравления. По предварительной версии, их самочувствие ухудшилось из-за выброса сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово».

Ранее сообщалось, что дети попали в больницу после того, как в школе распылили баллончик с газом. Однако эта информация не подтвердилась. В местном управлении образования заявили, что никаких ЧП в школах не было.

По данным городских активистов, утром на свалке «Ядрово» был мощный выброс газа. Это подтвердили и в администрации Волоколамского района. При этом чиновники заявили, что госпитализация понадобилась лишь четырем детям.

Местные жители утверждают, что им приходится сидеть на работе в повязках. С самого утра в городе ощущается «запах неизвестного происхождения».

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: ТАСС