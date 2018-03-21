Движение «Голос» заявило, что высказывание министра обороны Сергея Шойгу о результатах голосования военных на выборах президента России содержит признаки уголовного преступления — нарушения тайны голосования.

Ранее министр сообщал, что явка на выборах составила 99,2 % от общей численности военного электората, при этом за Владимира Путина проголосовало «89,7 % военнослужащих и членов их семей».

В «Голосе» пояснили, что в России нет законных способов получения информации о факте голосования граждан и тем более об их выборе. По словам правозащитников, либо Шойгу представил ничем не обоснованные данные, «либо в российской армии были грубо нарушены законодательно установленные принципы выборов — добровольность и тайна голосования».

Представители «Голоса» отметили, что за время предвыборной кампании они получили множество жалоб на принуждение голосовать и отчитываться об этом руководству, поэтому в движении предположили, что слова министра свидетельствуют о нарушении избирательных прав военнослужащих и членов их семей.

«Если высказывания министра основаны на реальной информации, лица, нарушившие конституционные права граждан и избирательное законодательство, должны быть наказаны», — подчеркнули в движении, потребовав провести проверку.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов, побив рекорд поддержки избирателей за все время своего участия в выборах.

Источник: «Голос»