Москва 24 марта примет участие в очередной экологической акции «Час Земли». Мероприятие посвящено проблемам экологии и бережному потреблению природных ресурсов и электроэнергии.

В период с 20:30 до 21:30 более чем у 1,9 тысяч зданий отключат архитектурно-художественную подсветку. Освещение выключат также на мостах, рекламных конструкциях и других объектах.

Столица участвует в акции уже десятый раз. В этом году основной площадкой для проведения «Часа Земли» станет парк «Зарядье». Список зданий, которые не будут освещать в течение часа, размещен на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Источник: Сайт мэра Москвы