Сколько россиян не одобряют деятельность Владимира Путина
Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к различным институтам власти.
19 %
Россиян не одобряют деятельность
Владимира Путина
Уровень удовлетворения работой президента вырос с февраля на 4 процентных пункта, до 80 %. В 2017 году этот показатель лишь единожды опускался ниже 81 %. При этом только 58 % респондентов считают, что Россия движется в правильном направлении.
Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобрили 39 % опрошенных, а поддержку правительству выразили 45 % россиян.
18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов, побив рекорд поддержки избирателей за все время своего участия в выборах.
Источник: «Левада-центр»
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