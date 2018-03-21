Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к различным институтам власти.

19 % Россиян не одобряют деятельность

Владимира Путина

Уровень удовлетворения работой президента вырос с февраля на 4 процентных пункта, до 80 %. В 2017 году этот показатель лишь единожды опускался ниже 81 %. При этом только 58 % респондентов считают, что Россия движется в правильном направлении.

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобрили 39 % опрошенных, а поддержку правительству выразили 45 % россиян.

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки 99 % бюллетеней Путин занял первое место с 76,6 % голосов, побив рекорд поддержки избирателей за все время своего участия в выборах.

Источник: «Левада-центр»