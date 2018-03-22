Правительство Москвы запустит образовательные курсы для учеников первых-шестых классов. Проект поможет в профориентации школьников.

В программе — бесплатные четырехчасовые занятия, в рамках которых организуют экскурсии и профтестирование, после которого школьникам предложат рекомендации по изучению представленных направлений.

Поучаствовать в проекте могут все московские школы, а их подопечные смогут познакомиться со спецификой банковского дела, дизайна, центра исследования общественного мнения, налоговой службы и биржи.

Занятия проходят в парке развлечений «Мастерславль» в «Москва-Сити».

Источник: официальный сайт мэрии Москвы