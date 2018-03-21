Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства депутата Леонида Слуцкого, не нашла нарушений со стороны чиновника. Об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба.

По его словам, действия журналисток имели целенаправленный и спланированный характер: «Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента России, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место „инцидентов“».

Журналисткам тем временем предложили обратиться в правоохранительные органы. «Если обидели, то надо было сразу защищать честь и достоинство. Пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру, в Следственный комитет, в суд», — добавила член комиссии Раиса Карамзина.

Обвинения против Слуцкого сенатор Екатерина Лахова назвала «политическим заказом по дискредитации главы одного из основных думских комитетов», объявив пожаловавшихся журналисток представительницами оппозиционных СМИ. Лахова считает также, что западные специалисты могли попытаться сделать «прививку», наподобие скандала о харассменте в Голливуде.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: «Ведомости»