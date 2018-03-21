Министр культуры Владимир Мединский рассказал о многотысячных очередях в российские музеи, которые стали мемом в интернете.

Очереди на Айвазовского, Серова, Верещагина — это отличает культурную жизнь нашей страны. Вообще, у нас в музеи людей ходит больше, чем на футбол владимир мединский, министр культуры России

Например, поводом для шуток в 2016 году стала ситуация вокруг выставки Валентина Серова в Третьяковской картинной галерее. Тогда посетители в один из дней сломали дверь в галерею, чтобы успеть попасть внутрь.

В 2017 году музеи страны посетило 125 миллионов человек, что на 40 % больше, чем в 2012 году. Также, по данным Мединского, выручка от продаж билетов, программок и книг в музеях за последние пять лет выросла на 151 %.

Министр культуры отметил популярность не только картинных галерей, но и увеличившийся спрос на классическую музыку: «Мы последние два года наблюдаем ажиотажный спрос при продаже филармонических абонементов: люди занимают очереди с ночи. Пожалуй, такого нет нигде в мире».

Источник: «РБК»