Следственный комитет по Московской области начал проверку сообщений об отравлениях детей в Волоколамске. Считается, что их самочувствие могло ухудшиться после выброса сероводорода на свалке «Ядрово».

В ведомстве отметили, что проверка организована после сообщений СМИ, получивших широкий общественный резонанс. 21 марта из школы № 2 подмосковного Волоколамска госпитализировали 23 ученика с признаками отравления. По данным администрации района, госпитализация понадобилась лишь четырем детям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев тем временем допустил возможность, что детей из Волоколамска отвезут в лагеря, чтобы снизить воздействие на них от полигона «Ядрово».

«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», — добавил чиновник.

Ранее Роспотребнадзор отчитался об исследовании местного воздуха, согласно которому превышение нормативов по содержанию вредных веществ не зафиксировано.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: ТАСС