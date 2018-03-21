В Волоколамске во время стихийного митинга у местной больницы протестующие напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, который приехал на встречу с жителями.

Со слов очевидца, Гаврилову «помяли в толпе и оторвали капюшон», после чего он скрылся в здании больницы. Телеканал RTVI опубликовал видеозапись общения Гаврилова с местными жителями.

На записи видно, как участник митинга бьет Гаврилова кулаком в голову. Позднее на место приехали три машины с ОМОНом.

Затем из больницы вышел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он, в отличие от Гаврилова, не стал говорить с митингующими. Тогда его забросали снежками.

Публикация от Мой Волоколамск (@my_volok) 21 Мар 2018 в 8:20 PDT

21 марта местные активисты сообщили о выбросе сероводорода на свалке «Ядрово». В этот же день из школы № 2 подмосковного Волоколамска госпитализировали 23 ученика с признаками отравления. По данным администрации района, госпитализация понадобилась лишь четырем детям. Проверкой сообщений о массовом отравлении детей уже занялся Следственный комитет.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «Медуза»