Всероссийский центр исследования общественного мнения узнал отношение россиян к спорту и правильному питанию.

За три года доля россиян, занимающихся спортом, увеличилась с 61 % в 2015 году до 79 % в 2018-м. Регулярно зарядку делают 25 % участников опроса.

В 2018 году максимума (60 %) достигло число граждан, следящих за своим питанием. И если 7 % соблюдают диету по рекомендации врача, а 12 % —выбранную самостоятельно, то 41 % граждан просто стараются придерживаться здорового питания.

По данным аналитиков, более трети россиян (38 %) оценивают свое здоровье как хорошее и почти половина респондентов (48 %) удовлетворены своим состоянием. О жалобах на самочувствие рассказали 13 % граждан.

О курении сообщили 29 % опрошенных, тогда как годом раньше доля курильщиков составляла 32 %.

Источник: ВЦИОМ