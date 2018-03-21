Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Волнения в Волоколамске

Активисты подмосковного Волоколамска сообщили о выбросе сероводорода на свалке «Ядрово». В тот день из школы № 2 подмосковного Волоколамска госпитализировали 23 ученика с признаками отравления. По данным администрации района, госпитализация понадобилась лишь четырем детям. Проверкой сообщений о массовом отравлении детей уже занялся Следственный комитет.

Закрытие визовых центров

Все визовые центры Польши в России временно закроются для продления контракта с визовым провайдером VFS Global. Подать документы в визовом центре можно по 22 марта, потом документы будет принимать только консульский отдел посольства Польши в Москве при условии предварительной регистрации. В Польше заявили, что решение не связано с политикой. Возобновление работы визовых центров ожидается в начале апреля.

Невиновный Слуцкий

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства депутата Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении чиновника. Тогда же журналисток обвинили в «целенаправленной, спланированной» акции, направленной на дискредитацию политика. Жертвам домогательств Слуцкого предложили обратиться в правоохранительные органы.

Бойкот Facebook

Пользователи соцсетей в акции #DeleteFacebook призывают отказаться от использования Facebook из-за скандала с утечкой данных пользователей к агентству Cambridge Analytica.

#deleteFacebook

Людям нужен был пинок свыше, чтобы неожиданно обнаружить что они сливают свои данные. Я оставил социальные сети ещё до того как это стало мэйнстримом. — Uno Armitage (@ArmitageUno) 21 марта 2018 г.

Лайнап фестиваля «Боль»

Организаторы объявили лайнап музыкального фестиваля «Боль», который пройдет 10 и 11 июня в пространстве Main Stage на Дубровке. Среди иностранных гостей — эстонский рэпер Томми Кэш, британские группы Slaves, Shame, Cabbage и HMLTD, а также американцы The Soft Moon. Россию представят Motorama, Хаски, Гречка, Антоха МС, «ГШ», Summer of Haze, «Дом престарелых аутистов» и другие. Всего в программе больше 30 артистов. Абонемент на два дня можно купить за 2 700 рублей.

Распродажа билетов в театр

«Яндекс.Афиша» проведет очередную акцию «Театр.Go», в рамках которой будет продавать билеты в театр со скидкой до 90 %. Выгодные билеты выложат в полночь 26 марта, их можно будет купить в течение двух суток. Среди участников — Центр имени Мейерхольда, Театр имени Пушкина, «Сатирикон» и «Театр имени Ленсовета».