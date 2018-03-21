В Москве на улице Трубной, 31, обрушилось здание, находящееся на реконструкции. Предположительно, речь идет об обвале крыши московской школы.

По словам источника в экстренных службах, в результате обрушения пострадали три человека. Также были повреждены четыре автомобиля, припаркованные возле здания.

По информации газеты «Вечерняя Москва», есть жертвы. На место инцидента выехали реанимация и три бригады скорой помощи, а также экстренные и спасательные службы столицы.

Источник: ТАСС