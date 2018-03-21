Издание «РБК» отозвало журналистов всех редакций (сайт, телеканал, газета, журнал), задействованных в освещении деятельности Государственной думы.

Такое решение руководство медиахолдинга приняло в знак протеста против заключения комиссии Госдумы по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. Ранее журналистки открыто обвинили политика в домогательствах.

«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — отметили в «РБК». При этом в издании заверили, что на оперативности и качестве информации о ведомстве это не отразится.

21 марта комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, рассмотрев жалобы журналисток на домогательства депутата Леонида Слуцкого, не нашла нарушений в поведении чиновника. Тогда же журналисток обвинили в «целенаправленной, спланированной» акции, направленной на дискредитацию политика. Жертвам домогательств Слуцкого предложили обратиться в правоохранительные органы.

Ранее несколько журналисток анонимно обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Впоследствии об этом открыто заявили заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си». Сам депутат обвинения отверг и предположил, что скандал добавил ему авторитета.

Источник: «РБК»