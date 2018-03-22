Сегодня, 22 марта, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:27 в Домодедове отменили 24 вылета, а во Внукове — три. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Омск, Воронеж, Пензу, Липецк, Киров, Элисту и Тамбов. Еще 21 рейс задерживается: один — во Внукове и по десять — в Шереметьеве и Домодедове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»