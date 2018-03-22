В Волоколамской центральной районной больнице госпитализировали шесть детей, обратившихся с жалобами на отравление газами со свалки «Ядрово» в Волоколамске. Об этом главный врач больницы Анжела Магомедова сообщила «РБК».

Накануне медики осмотрели 76 детей. «У двоих вегетососудистая дистония (спорный диагноз, отсутствующий в Международной классификации болезней и используемый преимущественно в России. — Прим. ред.), у одного аллергический дерматит, у одного расстройство желудочно-кишечного тракта. У детей взяли кровь на токсикологию», — рассказала Магомедова.

В свою очередь, власти Подмосковья объявили о решении вдвое снизить нагрузку на полигон «Ядрово» после жалоб жителей Волоколамска на ухудшение состояния здоровья. Также в Волоколамском районе начнет ежедневно дежурить бригада из 12 врачей, а в центре города установят монитор с информацией об уровне загрязнения воздуха.

Накануне ученики школы № 2 подмосковного Волоколамска обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Местные жители назвали возможной причиной инцидента выброс сероводорода на свалке «Ядрово». Во время стихийного митинга, прошедшего у больницы, протестующие напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Проверкой сообщений о массовом отравлении детей занялся Следственный комитет.

Мусорный полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» запустили в 2008 году. Сюда отправляется весь мусор с северо-востока Москвы. С апреля 2017 года жители Волоколамского района жалуются на исходящий со свалки неприятный запах. Они уже провели несколько акций протеста, однако закрыть полигон хотя бы на время не смог даже Роспотребнадзор.

Ранее The Village рассказывал, куда столица свозит отходы после закрытия свалки «Кучино» и как это связано с мусорными бунтами в Подмосковье.

Источник: «РБК», ТАСС