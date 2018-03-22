В Высшей школе экономики появится общеуниверситетская кафедра музея «Гараж», на которой студенты смогут проводить исследования в области современного искусства и получат опыт музейной работы.

У бакалавров 2017 года набора уже появилась возможность записаться на занятия из программы «Современное искусство: введение в историю и музейно-выставочную практику». На них студенты узнают об актуальных художественных процессах, кураторстве и арт-менеджменте.

Также разработана магистерская программа «Практики современного искусства и кураторства». Она подготовит специалистов с междисциплинарным профессиональным опытом в сфере современного искусства — с кураторской, выставочной и проектной практикой. Первый набор студентов пройдет в 2019 году.

Для учеников лицея ВШЭ прочитают цикл профориентационных лекций.

Первыми лекторами кафедры станут сотрудники музея «Гараж», в том числе директор Антон Белов, старший куратор Екатерина Иноземцева, куратор архива Саша Обухова, главный дизайнер Кит Хелл и другие.

Источник: «Гараж»