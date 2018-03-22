Telegram направил жалобу в Европейский суд по правам человека на решение Мещанского суда Москвы, оштрафовавшего мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

По мнению истцов, решение суда нарушает 10-ю статью Конвенции о защите прав человека, гарантирующую свободу распространения информации.

Представители Telegram отметили, что российские власти не пытались установить баланс между обеспечением общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни. В компании напомнили, что ФСБ требовала неограниченного по времени доступа к переписке пользователей, не получив на это санкцию суда и не установив гарантий безопасности передаваемой информации.

20 марта, Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании приказа ФСБ о передаче ключей шифрования незаконным. Если руководство не предоставит ключи в течение 15 дней, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки приложения. В свою очередь, Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования.

The Village уже разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.

Источник: «Ведомости»